Тагильчанина осудили за кражу 29 автомобильных аккумуляторов
Сегодня, 08:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле местного жителя приговорили к двум годам исправительных работ за кражу 29 аккумуляторов, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на районную прокуратуру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Осужденный в период с августа 2018 до октября 2019 года действовал на территории Дзержинского района. Параллельно в течение этого времени он был судим за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Он был отправлен на обязательные работы и лишен водительских прав на 2,5 года.
Прокуратура для обвиняемого запросила два года обязательных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме, а также обязал осужденного выплатить потерпевшим более 100 тысяч рублей.
В отношении еще одного аккумуляторного вора было передано в суд. На его счету 20 краж.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей