Тагильчанина осудили за кражу 29 автомобильных аккумуляторов

Осужденный в период с августа 2018 до октября 2019 года действовал на территории Дзержинского района. Параллельно в течение этого времени он был судим за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Он был отправлен на обязательные работы и лишен водительских прав на 2,5 года.