Уральский ВУЗ вошел в топ-5 лучших университетов России по версии Forbes
Уральский федеральный институт занял четвертую позицию рейтинге лучших вузов России по версии журнала Forbes.
В нынешнем году издательство Forbes изменило порядок составления рейтинга. Мониторинг университетов теперь осуществляется не только по результатам оценки Министерства образования, но и по уровню преподавательского состава, а именно: уровень заработной платы педагогов, пропорция количества студентов к количеству преподавателей, а также присутствие иностранных профессоров.
По качеству образования УрФУ набрал 25,5 баллов, а по качеству выпускников — почти 18.
59 успешных компаний прошли анкетирование, в котором ответили на вопрос, выпускников каких университетов они трудоустраивали за последние пять лет. 28 организаций отметили в анкете УрФУ, среди организаций отозвались такие как «Газпром-нефть», международный аэропорт Шереметьево, «Мечел», Ростех, Сбербанк, ФК «Открытие», «Яндекс».