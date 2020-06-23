Уральский ВУЗ вошел в топ-5 лучших университетов России по версии Forbes

В нынешнем году издательство Forbes изменило порядок составления рейтинга. Мониторинг университетов теперь осуществляется не только по результатам оценки Министерства образования, но и по уровню преподавательского состава, а именно: уровень заработной платы педагогов, пропорция количества студентов к количеству преподавателей, а также присутствие иностранных профессоров.