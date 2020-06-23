В Клипах ВКонтакте проходят челленджи про выпускные от Басты, Моргенштерна

Будущие студенты претендуют на подарок от Моргенштерна, танцуют под «Медлячок» Басты и показывают праздничные наряды под песню «Пустите меня на танцпол».

Один из челленджей — #выпускнойCadillac — запустил блогер и музыкант Моргенштерн. Он предложил снимать любые клипы под его новую песню Cadillac и не сдерживать фантазию. Автор ролика, который наберёт много отметок «Нравится» и приглянётся самому Моргенштерну, получит от него персональный подарок. Какой именно — исполнитель пока держит в секрете, однако обещал нечто впечатляющее. Победитель будет выбран вечером 24 июня среди выпускников 2020 года.

В другой акции выпускники творчески показывают, в каком наряде они планируют отмечать праздник. Чтобы выполнить челлендж, нужно снять клип с песней HammAli & Navai «Пустите меня на танцпол» и поставить хештег #выпускнойlook2020.

Команда ВКонтакте выберет самые качественные и креативные клипы — их авторы получат призы. За первое место — iPhone, за второе — iPad, за третье — AirPods, четвёртое и пятое — умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся. Итоги будут подведены не позднее 1 июля в сообществе «Клипы ВКонтакте»: vk.com/vkclips

Ещё один челлендж — #медлячок2020 — запустил Василий Вакуленко (Баста), хедлайнер онлайн-концерта «Основной выпускной». Под его песню «Медлячок» участники акции шутливо изображают выпускной танец, в котором вместо партнёра — то, что есть дома: например, кот, аттестат или плюшевый мишка.