В Нижнем Тагиле началось рассмотрение дела против застройщика «СУ-1»

Заседание прошло без представителей СМИ из-за ограничений по коронавирусу. На заседании судья зачитала обвинительное заключение. В зале суда присутствовали потерпевшие.

Гендиректора компании-застройщика ООО «СУ-1» Максима Сажаева и финдиректора Ирину Чемезову обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По версии прокуратуры, под предлогом строительства домов они похитили 32 млн рублей. Среди пострадавших более 100 человек.