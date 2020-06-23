В Нижнем Тагиле началось рассмотрение дела против застройщика «СУ-1»
Сегодня в Нижнем Тагиле началось рассмотрение дела против застройщика ЖК «Тимирязевский», пишет ИА «Все новости».
Заседание прошло без представителей СМИ из-за ограничений по коронавирусу. На заседании судья зачитала обвинительное заключение. В зале суда присутствовали потерпевшие.
Гендиректора компании-застройщика ООО «СУ-1» Максима Сажаева и финдиректора Ирину Чемезову обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По версии прокуратуры, под предлогом строительства домов они похитили 32 млн рублей. Среди пострадавших более 100 человек.
Компания строила два дома на Вагонке. Один дом практически готов, возведение второго так и осталось на стадии котлована. Зимой 2020 года компания «СУ-1» была признана банкротом. Строительные работы будут заканчивать за счет средств регионального фонда защиты прав дольщиков.