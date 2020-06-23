В Нижнем Тагиле в парке Победы на ГГМ завершили установку бордюров
Сегодня, 14:17ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнем Тагиле продолжается реконструкция парка Победы на ГГМ. Сейчас там завершается установка бордюров, а также подготавливается основание для укладки тротуарной плитки, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, были сформированы цветники на главной аллее.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В списке запланированных обновлений также числятся: установка детских игровых площадок, специально отведенное место для воркаута, уличные спортивные тренажеры, территория для прогулок с собаками.
Все деревья будут сохранены. Также планируется дополнительное озеленение парка.
Сдача объекта запланирована приблизительно к Дню Города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей