В Нижнем Тагиле во время голосования будет работать мобильный центр наблюдения

Руководит центром общественного наблюдения омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Проект направлен на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми общественными и экспертными организациями за ходом голосования.

Мобильные центры появятся в пяти городах региона, в том числе в Нижнем Тагиле. Сотрудники центра будут выезжать на микроавтобусах на избирательные участки.

По словам Татьяны Мерзляковой, общественных наблюдателей на этом предстоящем голосовании стало больше.

Мы до сих пор принимаем заявки от людей, желающих участвовать в наблюдении за голосованием, сказала омбудсмен.