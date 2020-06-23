В Нижнем Тагиле во время голосования будет работать мобильный центр наблюдения
Сегодня, 22:42ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Мобильный центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию появится в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Конституция 2020
Руководит центром общественного наблюдения омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Проект направлен на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми общественными и экспертными организациями за ходом голосования.
Мобильные центры появятся в пяти городах региона, в том числе в Нижнем Тагиле. Сотрудники центра будут выезжать на микроавтобусах на избирательные участки.
По словам Татьяны Мерзляковой, общественных наблюдателей на этом предстоящем голосовании стало больше.
Мы до сих пор принимаем заявки от людей, желающих участвовать в наблюдении за голосованием, сказала омбудсмен.
Также она напомнила, что следить за голосованием будут в соцсетях. Коpпус наблюдатeлей удалoсь сфоpмировать из пяти тысяч человeк.
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