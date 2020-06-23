В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по вопросам правильного питания

Санитарные врачи оповестят и научат свердловчан выбирать качественные и безопасные кондитерские изделия, а также правильному питанию.

Горячая линия продолжит свою работу до 6 июля. Специалисты расскажут о нормативных требованиях к кондитерским изделиям, алгоритм действий при обнаружении продукции неподобающего качества, и дадут рекомендации по правильному выбору хлебобулочных изделий.

Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 9.00 до 17.00. Телефон Нижнетагильского территориального отдела 8 912 642 06 23.