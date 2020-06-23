В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по вопросам правильного питания
Сегодня, 09:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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На территории Нижнего Тагила заработала горячая линия по вопросам правильного питания, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Санитарные врачи оповестят и научат свердловчан выбирать качественные и безопасные кондитерские изделия, а также правильному питанию.
Горячая линия продолжит свою работу до 6 июля. Специалисты расскажут о нормативных требованиях к кондитерским изделиям, алгоритм действий при обнаружении продукции неподобающего качества, и дадут рекомендации по правильному выбору хлебобулочных изделий.
Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 9.00 до 17.00. Телефон Нижнетагильского территориального отдела 8 912 642 06 23.
Кроме того, можно круглосуточно звонить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 800 5554943.
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