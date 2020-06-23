В парке Нижнего Тагила демонтируют старые качели после травмирования ребенка

Накануне представители подрядчика выезжали на место, в парк, составили акт осмотра детских игровых конструкций. Подрядчиком принято решение временно демонтировать все подвесные качели, аналогичные той, на которой травмировался ребенок, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, 11-летняя девочка получила сотрясение мозга и ушибы после того, как на нее упали качели, на которых она каталась вместе с друзьями. По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело.