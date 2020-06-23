В парке Нижнего Тагила демонтируют старые качели после травмирования ребенка
Сегодня, 13:28ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в Парке культуры и отдыха на Тагилстрое будет произведен демонтаж старых качелей, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По информации управления городским хозяйством, территория парка находится в обслуживании ООО «КомАвтоТранс».
Накануне представители подрядчика выезжали на место, в парк, составили акт осмотра детских игровых конструкций. Подрядчиком принято решение временно демонтировать все подвесные качели, аналогичные той, на которой травмировался ребенок, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, 11-летняя девочка получила сотрясение мозга и ушибы после того, как на нее упали качели, на которых она каталась вместе с друзьями. По данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей