В СК рассказали о ходе расследования дела пропавшей тагильчанки Кристины Герасимовой

В ведомстве заявили, что на данный момент расследование продолжается.

Ранее была организована процедура опознания тела. Кроме того, была проведена генетическая экспертиза, подтвердившая, что оно принадлежит именно пропавшей девушке. По результатам экспертного исследования установлено, что признаков насильственной смерти не имеется, а давность наступления смерти (осень 2019 года) соответствует обстановке на месте происшествия.

В ходе расследования также проводился комплекс мероприятий в отношении ряда лиц. Он показал, что они непричастны к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девушки. Не имеется никаких признаков преступления и по восстановленным перепискам в сотовом телефоне Кристины. В настоящее время следственные действия продолжаются, а том числе назначены экспертизы для выяснения всех обстоятельств происшествия.