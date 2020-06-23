В СК рассказали о ходе расследования дела пропавшей тагильчанки Кристины Герасимовой
В Следственном комитете рассказали о ходе расследования пропавшей осенью 2019 года Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве заявили, что на данный момент расследование продолжается.
Ранее была организована процедура опознания тела. Кроме того, была проведена генетическая экспертиза, подтвердившая, что оно принадлежит именно пропавшей девушке. По результатам экспертного исследования установлено, что признаков насильственной смерти не имеется, а давность наступления смерти (осень 2019 года) соответствует обстановке на месте происшествия.
В ходе расследования также проводился комплекс мероприятий в отношении ряда лиц. Он показал, что они непричастны к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девушки. Не имеется никаких признаков преступления и по восстановленным перепискам в сотовом телефоне Кристины. В настоящее время следственные действия продолжаются, а том числе назначены экспертизы для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, Кристина Герасимова пропала в октябре 2019 года. Ее тело было найдено в мае 2020 года. Родители девушки уверены, что их дочь еще жива. Они обращались в программу на Первом канале «На самом деле», где в первый раз на детектор лжи был вызван молодой человек Кристины, а во второй — была проведена независимая генетическая экспертиза, подтвердившая, что найденные волосы на месте происшествия действительно принадлежат девушке.