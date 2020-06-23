Владимир Путин заявил о дополнительных выплатах в 10 тысяч рублей для семей с детьми
Сегодня, 19:40ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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Сегодня в ходе видеообращения к россиянам президент Владимир Путин заявил о том, что выплаты по 10 тысяч рублей на детей можно будет получить еще раз – в июле.
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Для получения выплаты на детей до 18 лет, по словам президента, не нужно будет еще раз подавать заявление и собирать какие-либо справки. Те, кто уже получил выплату, получат деньги автоматически. Также президент заявил о выплатах в июле и августе по три тысячи рублей на каждого ребенка для семей, где родители потеряли работу.
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