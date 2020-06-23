Жителям свердловских деревень привезут бюллетени для голосования на катере

По словам мэра Сосьвы Геннадия Макарова, речь идет о деревнях Куропашкина, Денисова и Крапивная. Голосование там пройдет в этот четверг, 25 июня.

Макаров также рассказал, что в самой Сосьве регулярно проводятся совещания, на которых жителям рассказывают, какие конкретно изменения вносятся в основной юридический документ страны.