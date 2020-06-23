Жителям свердловских деревень привезут бюллетени для голосования на катере
Сегодня, 10:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В отдаленных деревнях Свердловской области пройдет досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Жителям деревень на реке Ляле привезут бюллетени на катере, сообщает «ФедералПресс».
Сюжеты: Конституция 2020
По словам мэра Сосьвы Геннадия Макарова, речь идет о деревнях Куропашкина, Денисова и Крапивная. Голосование там пройдет в этот четверг, 25 июня.
Макаров также рассказал, что в самой Сосьве регулярно проводятся совещания, на которых жителям рассказывают, какие конкретно изменения вносятся в основной юридический документ страны.
Напоминаем, голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня до 1 июля. Последний день голосования объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.
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