Буровые работы начинаются на мосте на Циолковского в Нижнем Тагиле

Первая буровая установка доставлена на строительную площадку мостового перехода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Она начнет бурить отверстия под монтаж опорных свай моста. Мэр Владислав Пинаев провел на месте работ совещание с подрядчиками.

Информация руководителя проекта Владимира Останина гласит, что на данный момент специалисты устраивают подпорную стену, завершают выемку грунта из котлована, а также монтируют каркас сооружения. Также в районе моста рабочие организуют локально очистные сооружения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Очистные системы будут принимать все ливневые стоки в данном районе и очищать их с помощью самых эффективных технологий,подчеркнул Владимир Останин. После того, как подготовительные работы для устройства буронабивных свай будут завершены, начнется само бурение. В общей сложности будет установлено 12 свай — с каждой стороны по шесть. Планируется, что данный этап завершится до середины августа. Владислав Пинаев подчеркнул, что корректировка в графике — нормальное явление при реализации масштабного проекта. Сейчас главное — начать бурение и установку свай, потому что это один из самых важных и ответственных этапов строительства,отметил Владислав Пинаев. Напомним, мост был закрыт на реконструкцию 12 мая 2021 года. Из-за этого изменились схемы движения общественного транспорта и пути объезда на Тагилстрой. Реконструкция осуществляется по решению прокуратуры. Ее стоимость составляет 1,2 миллиарда рублей, а работы планируется завершить к октябрю 2021 года. Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закрыт на реконструкцию

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