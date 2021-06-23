Екатеринбурженка подозревается в продаже обычных щенков и котят под видом породистых

Местная жительница Екатеринбурга подозревается в том, что продавала котят и щенков, выдавая их за породистых. Как выяснилось, женщина находила животных на улице, забирала у знакомых, либо получала от волонтеров.

После это 44-летняя подозреваемая публиковала объявления в интернете. В них она выдавала обычных дворняжек за породистых животных, поэтому цена на животных была значительно ниже обычной. Документы к животным также не прилагались, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. Когда покупатели замечали обман и пытались связаться с продавцом, женщина меняла номер телефона, либо не выходила на связь. Отмечается, что в некоторых случаях животные умирали спустя несколько дней после того, как попадали к новым хозяевам. В квартире женщины полицейские обнаружили щенков, которые, по оценке специалистов, нуждаются в лечении. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Напомним, 8 июня из окна пятиэтажного дома в Екатеринбурге оказались выброшены кошка и котенок. Свидетели рассказали, что в семье произошел конфликт. Ссора началась на улице, а после того, как уральцы вошли в квартиру, из окна на асфальт полетели животные. Кошка и котенок выброшены из окна многоэтажки во время семейной ссоры на Урале

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