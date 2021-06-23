Ежегодная премия Дегтярёва появилась в Свердловской области

Также объявлен конкурс на соискание премии, который будет проходить в два этапа. На первом этапе комиссия заочно будет оценивать методическую подготовку участников, их умение продемонстрировать свой профессиональный опыт. На втором этапе участники уже очно будут выступать с видеопрезентацией мастер-класса. Мастер-класс должен будет проводиться педагогом для студентов. Каждый участник пройдет собеседование с членами комиссии.