Ежегодная премия Дегтярёва появилась в Свердловской области

Ежегодная премия Дегтярёва появилась в Свердловской области
Ежегодная премия Дегтярёва появилась в Свердловской области
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Учреждена премия губернатора Свердловской области им. Дмитрия Сергеевича Дегтярёва для преподавателей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской области. Объявлен конкурс на соискание премии.

Указом губернатора Свердловской области учреждена премия для уральских преподавателей, осуществляющих подготовку молодых квалифицированных специалистов для отрасли агропромышленного комплекса Свердловской области. О чем на портале правовой информации Свердловской области опубликован соответствующий указ губернатора. Премия выдвинута в память о региональном министре АПК и потребительского рынка Дмитрии Дегтярёве.

Также объявлен конкурс на соискание премии, который будет проходить в два этапа. На первом этапе комиссия заочно будет оценивать методическую подготовку участников, их умение продемонстрировать свой профессиональный опыт. На втором этапе участники уже очно будут выступать с видеопрезентацией мастер-класса. Мастер-класс должен будет проводиться педагогом для студентов. Каждый участник пройдет собеседование с членами комиссии.

Заявки на участие в конкурсе на соискание премии будут приниматься до 15 октября. Премия губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым определена в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, региональный министр АПК и потребительского рынка Дмитрий Дегтярёв в июле 2020 года попал в реанимацию с диагнозом COVID-19. Справиться с заболеванием Дмитрий Дегтярёв не смог.

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