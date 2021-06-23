Ежегодная премия Дегтярёва появилась в Свердловской области

Указом губернатора Свердловской области учреждена премия для уральских преподавателей, осуществляющих подготовку молодых квалифицированных специалистов для отрасли агропромышленного комплекса Свердловской области. О чем на портале правовой информации Свердловской области опубликован соответствующий указ губернатора. Премия выдвинута в память о региональном министре АПК и потребительского рынка Дмитрии Дегтярёве.
Также объявлен конкурс на соискание премии, который будет проходить в два этапа. На первом этапе комиссия заочно будет оценивать методическую подготовку участников, их умение продемонстрировать свой профессиональный опыт. На втором этапе участники уже очно будут выступать с видеопрезентацией мастер-класса. Мастер-класс должен будет проводиться педагогом для студентов. Каждый участник пройдет собеседование с членами комиссии.
Заявки на участие в конкурсе на соискание премии будут приниматься до 15 октября. Премия губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым определена в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, региональный министр АПК и потребительского рынка Дмитрий Дегтярёв в июле 2020 года попал в реанимацию с диагнозом COVID-19. Справиться с заболеванием Дмитрий Дегтярёв не смог.