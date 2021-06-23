Минеева назвала причины роста иностранных инвестиций в Москву

Инновационные кластеры, технопарки и технополисы называют в числе важнейших плюсов Москвы. Они представляют собой особые экономические зоны, где у иностранных инвесторов имеются преференции и необходимые условия для ведения деятельности. Так, в технополисе «Москва» готовы строить производственные площадки под ключ, чтобы резиденты могли немедленно начинать выпуск продукции. Так, за 105 дней там возвели завод предприятия «Р-Фарм» по выпуску вакцины от COVID-19, его площадь составила 27 тысяч квадратов производственных помещений, оснащенных оборудованием.