Минеева назвала причины роста иностранных инвестиций в Москву

Минеева назвала причины роста иностранных инвестиций в Москву
Минеева назвала причины роста иностранных инвестиций в Москву
Сегодня, 21:16ОбществоФото: фрагмент видео
За прошлый год Москва получила 26 миллиардов долларов прямых инвестиций из-за рубежа. Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева охарактеризовала инвестклимат российской столицы как «теплый».

Подчеркивается, что у Москвы получилось выдержать удар, нанесённый пандемией коронавируса, пишет bigasia.ru.

«Наиболее неприятные и негативные сценарии не превратились в реальность. Реальность — это тот рейтинг, о котором вы только что упомянули: Москва оказалась на 22-м месте среди самых крупных городов в мире с позиции привлекательности для инвесторов», — отметил министр правительства Москвы Сергей Черёмин в ходе ПМЭФ.

В этом списке, представленном Financial Times, Москве удалось обойти даже привлекательные для инвесторов Сан-Франциско и Монреаль.

«Японских инвесторов интересует Москва. Первый шаг обычно совершается в Москве. И если он оказывается успешным, тогда и дальше все будет складываться удачно», — сказал посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки, бывший в числе гостей ПМЭФ.

Кроме этого, дипломат назвал среди самых важных направлений совместной работы зеленую экономику и промышленное производство.

Инновационные кластеры, технопарки и технополисы называют в числе важнейших плюсов Москвы. Они представляют собой особые экономические зоны, где у иностранных инвесторов имеются преференции и необходимые условия для ведения деятельности. Так, в технополисе «Москва» готовы строить производственные площадки под ключ, чтобы резиденты могли немедленно начинать выпуск продукции. Так, за 105 дней там возвели завод предприятия «Р-Фарм» по выпуску вакцины от COVID-19, его площадь составила 27 тысяч квадратов производственных помещений, оснащенных оборудованием.

На сегодняшний день в столице функционирует более 30 особых экономических зон, и каждая из них предлагает для инвесторов особые преференции.

«В целом Москва по показателю индекса административного давления демонстрирует отличный рост, и 13-е место — это очень хорошо», — отметила Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей и инвесторов в Москве.

Она добавила, что инвестиционный климат столицы еще теплее. В рейтинге Агентства стратегических инициатив город сейчас занимает первое место.

«Внешнеэкономические связи мы стараемся поддерживать и развивать, у нас открыта специализированная общественная приемная по вопросам внешнеэкономической деятельности, таможенного регулирования, по защите прав зарубежных инвесторов. Инвестиционный совет был создан с целью обсуждений системных вопросов и внесения изменений к законам и нормативно-правовым актам, препятствующим инвестициям, а также притоку большего объема инвестиций со стороны бизнеса», — рассказала Минеева.

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