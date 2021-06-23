Минеева назвала причины роста иностранных инвестиций в Москву

Подчеркивается, что у Москвы получилось выдержать удар, нанесённый пандемией коронавируса, пишет bigasia.ru.
«Наиболее неприятные и негативные сценарии не превратились в реальность. Реальность — это тот рейтинг, о котором вы только что упомянули: Москва оказалась на 22-м месте среди самых крупных городов в мире с позиции привлекательности для инвесторов», — отметил министр правительства Москвы Сергей Черёмин в ходе ПМЭФ.
В этом списке, представленном Financial Times, Москве удалось обойти даже привлекательные для инвесторов Сан-Франциско и Монреаль.
«Японских инвесторов интересует Москва. Первый шаг обычно совершается в Москве. И если он оказывается успешным, тогда и дальше все будет складываться удачно», — сказал посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки, бывший в числе гостей ПМЭФ.
Кроме этого, дипломат назвал среди самых важных направлений совместной работы зеленую экономику и промышленное производство.
Инновационные кластеры, технопарки и технополисы называют в числе важнейших плюсов Москвы. Они представляют собой особые экономические зоны, где у иностранных инвесторов имеются преференции и необходимые условия для ведения деятельности. Так, в технополисе «Москва» готовы строить производственные площадки под ключ, чтобы резиденты могли немедленно начинать выпуск продукции. Так, за 105 дней там возвели завод предприятия «Р-Фарм» по выпуску вакцины от COVID-19, его площадь составила 27 тысяч квадратов производственных помещений, оснащенных оборудованием.
На сегодняшний день в столице функционирует более 30 особых экономических зон, и каждая из них предлагает для инвесторов особые преференции.
«В целом Москва по показателю индекса административного давления демонстрирует отличный рост, и 13-е место — это очень хорошо», — отметила Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей и инвесторов в Москве.
Она добавила, что инвестиционный климат столицы еще теплее. В рейтинге Агентства стратегических инициатив город сейчас занимает первое место.
«Внешнеэкономические связи мы стараемся поддерживать и развивать, у нас открыта специализированная общественная приемная по вопросам внешнеэкономической деятельности, таможенного регулирования, по защите прав зарубежных инвесторов. Инвестиционный совет был создан с целью обсуждений системных вопросов и внесения изменений к законам и нормативно-правовым актам, препятствующим инвестициям, а также притоку большего объема инвестиций со стороны бизнеса», — рассказала Минеева.