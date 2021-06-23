Минеева прокомментировала возможность появления в Москве «бесковидных» кальянных

Представители Ассоциации кальянной индустрии обратились к властям Москвы с предложением создать в столице COVID-free кальянные заведения. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала, что такое предложение поступило от Ассоциации еще весной этого года.

Как сообщает tass.ru, Минеева подчеркнула, что предложение ассоциации представляет собой перечень методических рекомендаций для кальянных заведений, при соблюдении которых можно будет возобновить их легальную работу. Весной рекомендации были переданы на изучение главному санитарному врачу страны. Бизнес-омбудсмен приводит неутешительную статистику за текущий год — в Москве за это время перестало работать 86 подобных заведений. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова также выступил в поддержку инициативы ассоциации. Советник бизнес-омбудсмена России Антон Свириденко сообщает, что сейчас активно ведется поиск решений, которые помогут спасти кальянный бизнес от сильнейшего кризиса, стимулировать вакцинацию среди представителей данной индустрии, создать безопасные условия работы для сотрудников кальянных заведений и их посетителей. Среди проблем кальянного бизнеса Свириденко особо выделяет отсутствие внутреннего регламента. Он опирается на обсуждаемую сейчас в столице идею создания «бесковидных» ресторанов, поддерживая аналогичную по своей сути идею «бесковидных» кальянных, но отмечает, что работа таких заведений будет возможна только при соблюдении требований Роспотребнадзора. Советник бизнес-омбудсмена РФ отметил, что аппарат уже направлял данное предложение в Роспотребнадзор, предлагая составить для кальянных клубов отдельный перечень рекомендаций по соблюдению эпидемиологической безопасности. Владельцы этих заведений уже отреагировали на возможные ограничения и объявили, что готовы к ним. В частности, предлагается обрабатывать кальяны горячим паром через каждые полчаса и предоставлять клиентам оборудование для индивидуального пользования. Свириденко заявил, что в мае пришел ответ от Роспотребнадзора — ведомство доработало предложенный ассоциацией регламент и готово внедрять его. Советник выражает надежду, что благодаря таким мерам восстановление кальянной индустрии будет проходить быстрыми темпами. Президент Ассоциации кальянной индустрии Артем Николашин прокомментировал сложившуюся ситуацию, рассказав о том, что сейчас в разработке находится предложение по созданию «бесковидных» кальянных заведений, которые будут принимать только вакцинированных посетителей. При этом такое ограничение будет распространяться на все московские клубы. Также глава ассоциации рассказал, что на данный момент в стране функционирует 20 тысяч кальянных заведений, которые работают под сетевыми брендами и соблюдают единые стандарты. Ежегодно в государственный бюджет от представителей данной отрасли поступает 12 миллиардов рублей отчислений. Однако из-за введенного больше года назад запрета на курение кальянов легальный бизнес терпит огромные убытки.

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