Новое уличное освещение появится на лыжероллерной трассе в поселке под Кушвой

За 9 миллионов будет смонтировано наружное электроосвещение на лыжероллерной трассе в поселке Дачный под Кушвой. Аукцион на поиск подрядчика объявлен на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на строительство сетей электроснабжения лыжероллерной трассы в районе улицы Энгельса в поселке Дачный объявило МАУ Кушвинского городского округа «Спортивная школа». Начальная цена контракта — 9 миллионов рублей. Согласно документации, подрядчик должен установить опоры наружного освещения, смонтировать 116 уличных светильников и проложить свыше 4 километров кабеля. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года. Напомним, в поселке Чащино под Нижним Тагилом начаты работы по подготовке земельного участка под строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительство начнется в 2022 году. Начата подготовка земельного участка под строительство ФАПа в Чащино

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter