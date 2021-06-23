Новое уличное освещение появится на лыжероллерной трассе в поселке под Кушвой

Новое уличное освещение появится на лыжероллерной трассе в поселке под Кушвой
Новое уличное освещение появится на лыжероллерной трассе в поселке под Кушвой
Сегодня, 15:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За 9 миллионов будет смонтировано наружное электроосвещение на лыжероллерной трассе в поселке Дачный под Кушвой. Аукцион на поиск подрядчика объявлен на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на строительство сетей электроснабжения лыжероллерной трассы в районе улицы Энгельса в поселке Дачный объявило МАУ Кушвинского городского округа «Спортивная школа».

Начальная цена контракта — 9 миллионов рублей.

Согласно документации, подрядчик должен установить опоры наружного освещения, смонтировать 116 уличных светильников и проложить свыше 4 километров кабеля.

Работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года.

Напомним, в поселке Чащино под Нижним Тагилом начаты работы по подготовке земельного участка под строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительство начнется в 2022 году.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьспортаукционобществоуличное освещениеэлектронный аукционспортивный объектКушваспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы