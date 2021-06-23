Почти в 2 раза снижена цена на усиление пожарной безопасности в тагильском колледже

Напомним, на 1 миллион снизила цену на снос 6 домов в поселке Уралец тагильская компания ООО «Винсара», став победителем аукциона. Ранее «Винсара» также стало победителем тендеров на снос 14 домов на улицах Ленина и Трудовая в поселке Уралец, при этом снизив начальную цену примерно на 40%.