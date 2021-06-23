Прячет от отца-француза: 10-летний мальчик разыскивается в Екатеринбурге

Родители мальчика, француз и уроженка Екатеринбурга, жили некоторое время во Франции. Когда мужчина и женщина подали на развод, они никак не смогли договориться, с кем останется сын, и затеяли судебный процесс, пишет «КП-Екатеринбург».
Свердловский областной суд решил, что ребёнка нужно отдать отцу, сообщают в пресс-службе судебных приставов.
Однако мать ребёнка отдавать сына отцу не стала. Судебные приставы вынуждены были объявить мальчика в розыск.
В Федеральной службе судебных приставов полагают, что мальчик может проживать с матерью в Екатеринбурге. Женщина ни от кого не скрывается, но где находится сын, она не говорит.
Напомним, в октябре 2019 года жительнице Нижнего Тагила удалось отсудить дочь у отца, с которым она сначала осталась после развода родителей согласно решению суда.