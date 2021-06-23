Прячет от отца-француза: 10-летний мальчик разыскивается в Екатеринбурге

Прячет от отца-француза: 10-летний мальчик разыскивается в Екатеринбурге
Прячет от отца-француза: 10-летний мальчик разыскивается в Екатеринбурге
Сегодня, 12:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
10-летнего мальчика, имеющего отца-француза, объявили в розыск. Родители его развелись и не смогли договориться, кто будет воспитывать мальчика. Суд постановил отдать ребёнка отцу, но мать этого не захотела. В данный момент судебные приставы ищут ребёнка.

Родители мальчика, француз и уроженка Екатеринбурга, жили некоторое время во Франции. Когда мужчина и женщина подали на развод, они никак не смогли договориться, с кем останется сын, и затеяли судебный процесс, пишет «КП-Екатеринбург».

Свердловский областной суд решил, что ребёнка нужно отдать отцу, сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Однако мать ребёнка отдавать сына отцу не стала. Судебные приставы вынуждены были объявить мальчика в розыск.

В Федеральной службе судебных приставов полагают, что мальчик может проживать с матерью в Екатеринбурге. Женщина ни от кого не скрывается, но где находится сын, она не говорит.

Напомним, в октябре 2019 года жительнице Нижнего Тагила удалось отсудить дочь у отца, с которым она сначала осталась после развода родителей согласно решению суда.

Сюжеты:
Екатеринбург
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