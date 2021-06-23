Татьяна Минеева дала комментарий о снижении ставок по эквайрингу для МСП

Как отметила Татьяна Минеева, московский уполномоченный по защите прав предпринимателей, с каждым сегментом бизнеса ведется узконаправленная работа, чтобы выход из пандемии для предпринимателей был как можно менее болезненным.
Как сообщает riafan.ru, цитируя Татьяну Минееву, ведется индивидуальная работа с каждым бизнес-объединением, по каждому сектору создается отдельная дорожная карта по оздоровлению экономики.
По словам бизнес-омбудсмена, первостепенная задача предпринимательства - наверстывание докризисного уровня оборота. Также она отметила, что ранее московские власти принимали ряд мер помощи малому и среднему бизнесу, которые в пандемию и связанный с ней кризис сработали в качестве подушки безопасности.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин отметил, что до конца года для малого и среднего бизнеса будет действовать льгота - компенсация при использовании СБП - Системы быстрых платежей. Этим предложением могут воспользоваться представители МСП.
Владимир Путин подчеркнул, что малым и средним компаниям будет компенсироваться комиссия за использование СБП. При этом для банков данная льгота не станет увеличением расходов, так как компенсация будет выделена из бюджета. Как заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, по предварительным расчетам, ориентировочная сумма возмещения составит 300 млн рублей. Данные средства будут направлены государством.
После выступления Владимира Путина на ПМЭФ две финансовые структуры поддержали предложение и выразили намерение пересмотреть тарифы по эквайрингу для малого и среднего бизнеса. Ими стали такие банковские организации, как как ДОМ.РФ и МКБ.
Руководитель блока “Малый бизнес” ДОМ.РФ Елена Пигасова, общаясь с журналистами издания “Известия”, рассказала, как на практике будет организована система компенсации расходов на комиссии для малого и среднего бизнеса. Банку потребуется пересмотреть размер тарифов за прием карт в пользу комплексных предложений клиентам. В результате итоговая сумма выплат будет зависеть от того набора услуг, которые нужны клиенту. Таким образом, клиент будет обслуживаться на тех условиях эквайринга, которые ему более всего подходят.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков обратил внимание на то, что при полноценном переходе на систему быстрых платежей экономия компаний составит до 0,7% прибыли.