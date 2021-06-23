Жителю Екатеринбурга грозит 16 лет тюрьмы за убийство адвоката 140 ударами топора

Прения по делу об убийстве адвоката Константина Янышева в Екатеринбурге завершились в Свердловском областном суде. Гособвинитель попросил суд назначить 50-летнему обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года.
Обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, в начале мая 2020 года 140 ударами топора убил знакомого адвоката житель Екатеринбурга. 50-летний мужчина сначала ударил его стеклянной бутылкой по голове и избил, а затем накинулся с топором.