Жителю Екатеринбурга грозит 16 лет тюрьмы за убийство адвоката 140 ударами топора

Жителю Екатеринбурга грозит 16 лет тюрьмы за убийство адвоката 140 ударами топора
Жителю Екатеринбурга грозит 16 лет тюрьмы за убийство адвоката 140 ударами топора
Сегодня, 13:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Екатеринбуржцу, который нанес своему знакомому адвокату около 140 ударов топором, государственный обвинитель попросил назначить 16 лет лишения свободы. Оглашение приговора состоится 25 июня.

Прения по делу об убийстве адвоката Константина Янышева в Екатеринбурге завершились в Свердловском областном суде. Гособвинитель попросил суд назначить 50-летнему обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в начале мая 2020 года 140 ударами топора убил знакомого адвоката житель Екатеринбурга. 50-летний мужчина сначала ударил его стеклянной бутылкой по голове и избил, а затем накинулся с топором.

Сюжеты:
Екатеринбург
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