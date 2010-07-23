2 миллиарда уйдёт на оздоровление окружающей среды Нижнего Тагила

Он предполагает решение четырех основных задач: охранаокружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, реабилитацияздоровья населения, повышение экологической культуры тагильчан. В немпредусмотрены меры по снижению негативного влияния на атмосферу крупныхпромышленных предприятий и автомобильного транспорта, по защите от загрязненияводной среды, переработке твердыхбытовых отходов, охране лесов, проведению субботников. За три года на улучшениеокружающей среды будет потрачено почти 2 миллиарда рублей. Большая часть -средства предприятий.