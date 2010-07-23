2 миллиарда уйдёт на оздоровление окружающей среды Нижнего Тагила
23 июля 2010, 21:12ОбществоIrinaKoshp
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Около 2 миллиардов рублей будет затрачено на оздоровление окружающей среды в Нижнем Тагиле в ближайшие годы. Это предусмотрено новым планом экологических мероприятий до 2013-го года.
Он предполагает решение четырех основных задач: охранаокружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, реабилитацияздоровья населения, повышение экологической культуры тагильчан. В немпредусмотрены меры по снижению негативного влияния на атмосферу крупныхпромышленных предприятий и автомобильного транспорта, по защите от загрязненияводной среды, переработке твердыхбытовых отходов, охране лесов, проведению субботников. За три года на улучшениеокружающей среды будет потрачено почти 2 миллиарда рублей. Большая часть -средства предприятий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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