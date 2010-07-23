35 тысяч тагильчан отметят профессиональный праздник – день торговли

А сегодня в ГДТЮ прошло торжественное собрание. Нанём были награждены победители конкурса на звание Лучшее предприятиепотребительского рынка, который проводился в преддверии праздника. По итогамработы конкурсной комиссии лучшими были признаны: в номинации «Лучший магазинпродовольственных товаров» - магазин «Кулинария со смаком», в номинации «Лучшеепредприятие общественного питания» - бар «Fish Pub», в номинации «Лучший рынокили торговый комплекс» - торговый комплекс «Гальянский», и в номинации «Лучшийсалон красоты» - салон красоты «Кристина». Как пишет официальный сайт города,сегодня на территории Нижнего Тагила действует более 2,5 тысяч предприятийторговли, 570 предприятий общественного питания и 600 предприятий бытовогообслуживания. А всего в сфере потребительского рынка трудятся около 35 тысячтагильчан.