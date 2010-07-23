Недавно аналитики обнародовали неожиданные данные по поводу проникновения мобильного интернета в России. Согласно исследованиям компании ComNews Research, в 2009 году хотя бы один раз к Сети таким способом подключились 43 миллиона человек, что составляет почти треть населения страны. Суммарный трафик составил около 14 петабайт. Если учесть, что один петабайт эквивалентен примерно миллиону гигабайт, речь идет об огромных объемах информации. Такой мощный рост рынка обусловлен развитием новых стандартов связи и высоким спросом на беспроводные модемы. Фонд «Общественное мнение» проверил, устройства каких операторов продавцы магазинов «Связной», «Евросеть» и «М-Видео» чаще рекомендуют покупателям в Москве и Санкт-Петербурге.В момент выбора модема единственным авторитетом в глазах покупателей становится именно консультант. В опросе участвовало 306 консультантов. Из них 79% чаще рекомендуют покупателям модемы Yota, на втором месте с огромным отрывом идет «Билайн» - 8%, по 5% советуют «Скайлинк» и «Мегафон» и только двое – продукцию МТС.В зависимости от требований покупателей, работники салонов описывают им преимущества тех или иных устройств. Самой популярной причиной советов в пользу Yota является высокая скорость связи - 72% опрошенных, низкую стоимость и безлимитный тариф отмечают 22% работников салонов, а каждый пятый считает плюсом оператора устойчивый сигнал (19%). «Билайн» рекомендуют за выгодные ценовые решения, «Скайлинк» и «Мегафон», по мнению некоторых консультантов, имеют хорошую зону покрытия. По данным аналитического центра Frost & Sullivan, российский рынок мобильного доступа в интернет будет расти и дальше и станет крупнейшим в Центральной и Восточной Европе. По прогнозам, к 2014 году доходы провайдеров в регионе составят 5,2 млрд евро, из них на долю России придется более 50%. Это обусловлено очень высокой покупательской способностью в крупных городов, таких как Москва, Петербург, Казань, Уфа, Сочи и другие. Их совокупное население превышает число жителей некоторых стран Европы.