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Аналитики обнародовали неожиданные данные по поводу проникновения мобильного интернета в России.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аналитики обнародовали неожиданные данные по поводу проникновения мобильного интернета в России.

23 июля 2010, 13:04ОбществоСергей Демидов
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