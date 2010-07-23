Более 5,5 тысяч водителей Нижнего Тагила были оштрафованы за не использование ремней безопасности

Между тем, садясь в машину не пристёгнутыми, они рискуютжизнью, считает инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Элина Благинина.Зачастую водители, передвигаясь по городу, игнорируют ремни безопасности,считая, что эта мера лишняя – и в этом они сильно ошибаются. Что бы избежатьтрагедии, обязательно нужно быть пристегнутым, так как в этом случае шансывыжить возрастают в пять раз. Водитель отвечает не только за себя, но и запассажиров. Учитывая, что использование ремней является действенной меройснижения рисков получить травмы при ДТП, пассажиры несут ответственность заисполнение данного требования правил, также как и водители.