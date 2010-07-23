Более 500-от гидрантов в Нижнем Тагиле - неисправны

В ближайшее время, в рамках муниципальной целевой программы обеспечения пожарной безопасности,планируется осуществить инвентаризацию всех городских гидрантов и принятьсоответствующие меры по устранению неисправностей. Помимо этого, в бюджетгорода будут заложены средства на ремонт и монтаж систем автоматическойпожарной безопасности в учреждениях культуры, здравоохранения и образования.Уже в следующем году на эти цели будетвыделено 34 миллиона рублей. А к 2013-му году на обеспечение пожарнойбезопасности в Нижнем Тагиле планируется затратить более 100-а миллионоврублей.