Более 500-от гидрантов в Нижнем Тагиле - неисправны
23 июля 2010, 21:28ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле неисправны 525 пожарных гидрантов. Это данные начальника отдела гражданской защиты населения Нины Титовой.
В ближайшее время, в рамках муниципальной целевой программы обеспечения пожарной безопасности,планируется осуществить инвентаризацию всех городских гидрантов и принятьсоответствующие меры по устранению неисправностей. Помимо этого, в бюджетгорода будут заложены средства на ремонт и монтаж систем автоматическойпожарной безопасности в учреждениях культуры, здравоохранения и образования.Уже в следующем году на эти цели будетвыделено 34 миллиона рублей. А к 2013-му году на обеспечение пожарнойбезопасности в Нижнем Тагиле планируется затратить более 100-а миллионоврублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей