Для жителей Урала будет пущен дополнительный поезд Екатеринбург – Анапа
23 июля 2010, 07:14ОбществоIrinaKoshp
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По данным Федеральной пассажирской компании существенный рост спроса на железнодорожные билеты сделал просто необходимыми преобразования в сфере транспорта.
Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос, было принять решение о назначении дополнительного рейса в южном направлении. Поезд № 429/430 Екатеринбург – Анапа. Поезд будет курсировать в данном направлении с 29 июля, рейс будет утренним (отправка в 7.30 утра).
По данным проведенных в уральской столице исследований, именно железнодорожный транспорт является предпочтительным для отдыхающих. Например, продажи билетов за 6 месяцев текущего года составили 6 миллионов билетов, причем учитывались только билеты, приобретенные на дальние междугородние рейсы.
Более полную информацию о расписании нового поезда можно получить по телефону: 8-800-200-57-67.
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