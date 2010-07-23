Для жителей Урала будет пущен дополнительный поезд Екатеринбург – Анапа

Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос, было принять решение о назначении дополнительного рейса в южном направлении. Поезд № 429/430 Екатеринбург – Анапа. Поезд будет курсировать в данном направлении с 29 июля, рейс будет утренним (отправка в 7.30 утра).

По данным проведенных в уральской столице исследований, именно железнодорожный транспорт является предпочтительным для отдыхающих. Например, продажи билетов за 6 месяцев текущего года составили 6 миллионов билетов, причем учитывались только билеты, приобретенные на дальние междугородние рейсы.