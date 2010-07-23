«Евраз» внедряет инновационную технологию крепления горных выработок
23 июля 2010, 15:47ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На шахтах Высокогорского горно-обогатительного комбината будет использована новая технология, которая позволит сделать работу персонала более эффективной и более безопасной.
Технология основана на внедрении полимерных материалов. Теперь в роли крепежных элементов на ВГОКе будут использоваться сталеполимерные анкера. Кроме того, на подземных горизонтах планируетсяприменение защитных материалов, которые позволят обеспечить дополнительнуюзащиту и эластичность. Таким образом, станет возможным предотвращениерасслаивания породы и ее растрескивание. Также в рамках ВГОКа планируетсяпроведение тестирования применения пенобетона «Распор» в качестве защиты горныхвыработок от разрушения.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей