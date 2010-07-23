«Евраз» внедряет инновационную технологию крепления горных выработок

Технология основана на внедрении полимерных материалов. Теперь в роли крепежных элементов на ВГОКе будут использоваться сталеполимерные анкера. Кроме того, на подземных горизонтах планируетсяприменение защитных материалов, которые позволят обеспечить дополнительнуюзащиту и эластичность. Таким образом, станет возможным предотвращениерасслаивания породы и ее растрескивание. Также в рамках ВГОКа планируетсяпроведение тестирования применения пенобетона «Распор» в качестве защиты горныхвыработок от разрушения.