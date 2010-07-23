Горные выработки ВГОКа будут крепить безопаснее

Как рассказал главный инженер ВГОКа Николай Рябов, новая технология предполагает использование вкачестве крепежных деталей сталеполимерных анкеров. Кроме того, на подземныхгоризонтах планируется использовать специальный защитный материал, которыйобразует эластичное защитно-поддерживающее покрытие. Благодаря ему породасохранит свою первоначальную прочность, будет исключено отслаивание ирастрескивание руды, а также минимизировано негативное влияние природныхявлений. Для заполнения пустот и куполов в горных выработках, образующихся врезультате добычных работ, на ВГОКе планируют провести опробование пенобетона«Распор», который предотвратит разрушение. В ближайшее время специалистыприступят к выполнению работ, отметили в департаменте по связям со СМИЕвраза.