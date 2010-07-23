К переписи населения выпустят два вида монет
23 июля 2010, 16:58ОбществоIrinaKoshp
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В начале августа Банк России выпустит две монеты, посвященные переписи населения.
Как пишет УрБК, первая трех рублевая монета, с тиражом 7,5тысяч штук, изготовлена из серебра. На ее оборотной стороне изображены эмблемапереписи и карты России, выполненные вцвете государственного флага. Внизу по окружности – лозунг переписи «Россииважен каждый!». Такая же надпись присутствует и на другой монете, с болеемассовым тиражом – до 10 миллионов штук, которая будет доступна для всехроссиян. Номиналом 10 рублей, она изготовлена из металла белого и желтогоцвета. На обратной стороне также изображение эмблемы всероссийской переписинаселения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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