К переписи населения выпустят два вида монет

Как пишет УрБК, первая трех рублевая монета, с тиражом 7,5тысяч штук, изготовлена из серебра. На ее оборотной стороне изображены эмблемапереписи и карты России, выполненные вцвете государственного флага. Внизу по окружности – лозунг переписи «Россииважен каждый!». Такая же надпись присутствует и на другой монете, с болеемассовым тиражом – до 10 миллионов штук, которая будет доступна для всехроссиян. Номиналом 10 рублей, она изготовлена из металла белого и желтогоцвета. На обратной стороне также изображение эмблемы всероссийской переписинаселения.