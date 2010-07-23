Каждый четвертый тагильчанин оштрафован за нарушение правил дорожного движения

Ни один ребенок не погиб, а среди других участниковдорожного движения смертность снизилась на 13 процентов. Также на 12 процентовснизился детский травматизм, рассказал нам начальник ГИБДД Нижнего ТагилаАнатолий Чернов. Всего с начала года было привлечено к административнойответственности почти 107 тысяч человек, 1200 водителей лишились своих прав.