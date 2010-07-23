Каждый четвертый тагильчанин оштрафован за нарушение правил дорожного движения
23 июля 2010, 21:09ОбществоIrinaKoshp
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Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила подвели итоги первого полугодия 2010-го года. По сравнения с аналогичным периодом прошлого года, ситуация на дорогах города и Пригородного района улучшилась.
Ни один ребенок не погиб, а среди других участниковдорожного движения смертность снизилась на 13 процентов. Также на 12 процентовснизился детский травматизм, рассказал нам начальник ГИБДД Нижнего ТагилаАнатолий Чернов. Всего с начала года было привлечено к административнойответственности почти 107 тысяч человек, 1200 водителей лишились своих прав.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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