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Металлурги не выполнили требование Путина о переходе на длинные контракты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Металлурги не выполнили требование Путина о переходе на длинные контракты

23 июля 2010, 17:07ОбществоIrinaKoshp
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