Металлурги не выполнили требование Путина о переходе на длинные контракты

Газета "Коммерсант" пишет, что металлургизаключили такие соглашения только с теми, кто ранее жаловался на них вправительство. К переходу на длинные контракты премьер призвал металлургов вмае после серии жалоб крупных потребителей на необоснованное завышение цен насырье. Но массового перехода на длинные контракты за это время не произошло."Коммерсант" пишет, что покупатели сами отказываются от долгосрочныхдоговоренностей с металлургами из-за колебания цен. Так, с мая 2010 года ценана сталь потеряла больше 20 процентов и продолжает снижаться.Премьер-министр России был вынужден вмешаться вценообразование на металлопродукцию после того, как недовольные повышением ценна прокат автопроизводители направили письмо премьеру. Они попросилиправительство собрать совещание с участием металлургов и автокомпаний с цельюне допустить повышения цен на автомобили.