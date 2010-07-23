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Нижнетагильскому ветеринарному врачу, поставлявшей опасный фарш, вынесен приговор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильскому ветеринарному врачу, поставлявшей опасный фарш, вынесен приговор

23 июля 2010, 21:32ОбществоIrinaKoshp
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