Нижнетагильскому ветеринарному врачу, поставлявшей опасный фарш, вынесен приговор

Женщины участвовали в преступной группе, занимавшейся ввозом из Германии сырья животногопроисхождения, предназначавшегося для изготовления корма для животных,рассказали нам в следственном отделе Тагилстроевской прокуратуры. Смесь из жили хрящей, согласно экспертным заключениям, представляла опасность для жизни издоровья, поскольку содержала в повышенной концентрации вредных веществ. Судустановил, что с января 2005 года по май 2009 года злоумышленникам удалосьдоставить в Нижний Тагил 6,5 тысяч тонн сырья для реализации под видом куриногофарша. Ветеринар осуществляла ежедневное обследование поступающей продукции ивносила в документы заведомо ложные сведения о безопасности продукции. А еёсестра, предприниматель, только в феврале прошлого года сбыла 1 тонну «фарша»для переработки и продажи в торговой сети. Как отметили в пресс-службе областнойпрокуратуры, организатор всей этой преступной деятельности сейчас находится врозыске. Суд приговорил женщину-врача к 4-м годам лишения свободы условно. А еёсестра получила 2 года условно.