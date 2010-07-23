Патриарх осудил художников за нелюбовь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил организаторов выставки «Запретное искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова «за то, что у них нет любви к людям». Художников, оскорбляющих людей по национальному и религиозному признаку, Кирилл уподобил инфекции.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

— Когда мы видим, что художник пакостничает, причем эту пакость и грязь, есть такое современное слово — чернуху, выплескивает из себя, то он этим заражает других.

Глава РПЦ отметил, что подобные художники совершают «бесовское дело», и общество должно себя обезопасить от их творчества, если у самих художников «не хватает чувства стыда, совести, такта».

Напомним, 12 июля Ерофеев и Самодуров были приговорены к штрафам 200 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно за возбуждение ненависти и вражды и за унижение человеческого достоинства с использованием своего служебного положения (часть 2 статьи 282 УК РФ). Адвокаты осужденных уже обжаловали решение Таганского суда Москвы.Выставка «Запретное искусство» прошла в Музее имени Сахарова весной 2007 года. На ней были представлены произведения, выставлять которые отказались другие московские музеи и галереи. Чтобы увидеть экспонаты, нужно было приложить специальные усилия.