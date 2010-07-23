"Пила" попала в Книгу рекордов Гиннеса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из продюсеров картины Марка Берга. Официальная церемония состоится в пятницу в Сан-Диего.С 2004 года вышло шесть серий "Пилы". Всего создателифраншизы заработали в прокате и на продажах DVD более 700 миллионов долларов.Седьмой фильм "Пила 3D" выйдет осенью этого года. Он станетзаключительной частью киноэпопеи.