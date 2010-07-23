Почти четверть поступлений в федеральный бюджет - из Свердловской области
23 июля 2010, 17:04ОбществоIrinaKoshp
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С начала года с территории Свердловской области в бюджеты всех уровней поступило 77 миллиардов рублей, что почти на 41% больше уровня сбора налоговых доходов за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономикиСвердловской области. Из них в федеральный бюджет направлено около 21 миллиардарублей, что составило почти 27% от общих поступлений. Как отмечают в ведомстве,на территории Свердловской области осталось более 56 миллиардов рублей налогов,сборов и других доходов, что составило 132,5% к уровню аналогичного периодапрошлого года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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