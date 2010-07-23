После 30-ти лет женщины становятся красивее
23 июля 2010, 16:12ОбществоIrinaKoshp
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Наиболее красивыми женщины становятся после 30-ти лет.
Именно в этом возрасте они чувствуют себя наиболее уверенно. Этовыяснили британские исследователи, которые провели опрос среди двух тысячмужчин и женщин, пишет издание Express. Им также предлагалось определить, чтотакое женская привлекательность. 70% опрошенных заявили, что красота - этоуверенность в себе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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