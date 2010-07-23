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Повышена степень опасности штормового предупреждения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Повышена степень опасности штормового предупреждения

23 июля 2010, 16:04ОбществоIrinaKoshp
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