Повышена степень опасности штормового предупреждения
23 июля 2010, 16:04ОбществоIrinaKoshp
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В Свердловской области повышена степень опасности штормового предупреждения.
Штормовое предупреждение об условиях, способствующихнакоплению вредных веществ в воздухе, действует с 20 июля. Но из-за усиленияжары Свердловский Гидрометцентр объявил вторую, повышенную степень, сообщаетИнтерфакс-Урал. В ближайшие два-три дня в Свердловской области ожидается 33-34градуса выше ноля, что на 5-6 градусов превышает норму.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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