Повышена степень опасности штормового предупреждения

Штормовое предупреждение об условиях, способствующихнакоплению вредных веществ в воздухе, действует с 20 июля. Но из-за усиленияжары Свердловский Гидрометцентр объявил вторую, повышенную степень, сообщаетИнтерфакс-Урал. В ближайшие два-три дня в Свердловской области ожидается 33-34градуса выше ноля, что на 5-6 градусов превышает норму.