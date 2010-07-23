Свердловских детей оградят от негативной информации, которая содержится в Интернете

Как сообщила на пресс-конференции в региональноминформационном центре «ТАСС-Урал» Наталья Уланова, документ предусматриваетвведение бесплатной услуги «Сетевые фильтры». Установка таких фильтров позволитоградить детей от негативной информации, которая содержится в Интернете.