Свердловских детей оградят от негативной информации, которая содержится в Интернете
23 июля 2010, 17:01ОбществоIrinaKoshp
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Наталья Уланова и исполнительный директор Ассоциации компаний сферы информационных технологий Станислав Сиражев подписали соглашение о взаимодействии в области защиты детей от негативного контента в сети Интернет.
Как сообщила на пресс-конференции в региональноминформационном центре «ТАСС-Урал» Наталья Уланова, документ предусматриваетвведение бесплатной услуги «Сетевые фильтры». Установка таких фильтров позволитоградить детей от негативной информации, которая содержится в Интернете.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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