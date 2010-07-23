У тагильчан осталась неделя, что бы зарегистрировать свое оружие без штрафов

В этом году выявлено почти 500 нарушений регистрации ихранения «стволов». Поэтому в начале месяца милиционеры объявили акцию«Гражданское оружие», в ходе которой количество нарушений связанных с хранениеморужия уже снизилось на четверть. Еще в течение недели, до 1-го августа,владельцы оружия, которые не прошли перерегистрацию в сроки, смогутпереоформить документы без штрафов. Как рассказали нам в пресс-службе УВД, дляэтого необходимо обратиться к инспектору отделения полицензионно-разрешительной работе или к участковому уполномоченному. Вопросыможно задать по телефону: 97-63-25.