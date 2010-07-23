В Индии изобретены джинсы, которые обезопасят своего владельца от карманников
23 июля 2010, 16:55ОбществоIrinaKoshp
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В Индии изобретены джинсы, которые обезопасят своего владельца - от воров-карманников.
Если преступник попытается стащить кошелек из такихштанов - то его ударит током в 220В. Индийский изобретатель поместил в карманахспециальные конденсаторы, а провода, замаскировал под строчку на одежде. Чтобыоружие работало - нужны батарейки. Кроме того, хозяин штанов должен самвключить электрошокер, - и главное не забыть самому, что у тебя включены«боевые» карманы, и не сунуть туда руку. Автор изобретения планирует довестисвою идею до совершенства и одеть в такие штаны весь мир, - пишет РБК-дейли.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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