В Индии изобретены джинсы, которые обезопасят своего владельца от карманников

Если преступник попытается стащить кошелек из такихштанов - то его ударит током в 220В. Индийский изобретатель поместил в карманахспециальные конденсаторы, а провода, замаскировал под строчку на одежде. Чтобыоружие работало - нужны батарейки. Кроме того, хозяин штанов должен самвключить электрошокер, - и главное не забыть самому, что у тебя включены«боевые» карманы, и не сунуть туда руку. Автор изобретения планирует довестисвою идею до совершенства и одеть в такие штаны весь мир, - пишет РБК-дейли.