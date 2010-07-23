В учебных заведениях Нижнего Тагила отмечены крупные нарушения

Данные нарушения зафиксированы сотрудниками прокуратуры. Неверное оформление документов в данных учебных заведениях могли привести к потере детьми-сиротами законного права на получение образования совершенно бесплатно.

После того, как в деле приняли участие сотрудники прокуратуры, нарушения были полностью устранены. Виновники нарушений в ведении документации привлечены к ответственности.