В учебных заведениях Нижнего Тагила отмечены крупные нарушения
23 июля 2010, 07:27ОбществоIrinaKoshp
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В таких учебных заведениях Нижнего Тагила, как Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, а также Нижнетагильский строительный техникум отмечены крупные нарушения в сфере оформления документов.
Данные нарушения зафиксированы сотрудниками прокуратуры. Неверное оформление документов в данных учебных заведениях могли привести к потере детьми-сиротами законного права на получение образования совершенно бесплатно.
После того, как в деле приняли участие сотрудники прокуратуры, нарушения были полностью устранены. Виновники нарушений в ведении документации привлечены к ответственности.
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