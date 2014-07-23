Перекресток Ломоносова-Красноармейская в Нижнем Тагиле ожидает ямочный ремонт (ФОТО, ВИДЕО)

Сергей также предоставил свои видеозаписи и наблюдения того, как дорожники пытались реанимировать данный перекресток:

На съемке видно, как рабочие кидают песок в лужи. Также посылаю вам фотографии сделанные 21 июля 2014 года, то есть через три дня. На фото видны результаты этого «замечательного» ремонта.

А ранее 15 июля 2014 по улице Ломоносова была нанесена разметка! Разметку наносили прямо поверх песка и щебня, не смотря на все ямы и выбоины! На сегодняшний день от разметки ничего не осталось!

Напомним, что тагильчан призывают поддержать город в привлечении финансирования. Нужно только написать письмо в адрес первых лиц государства и ответственных чиновников в области. Данный вопрос уже активно обсуждают на портале TagilCity.ru.