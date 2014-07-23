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Перекресток Ломоносова-Красноармейская в Нижнем Тагиле ожидает ямочный ремонт (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перекресток Ломоносова-Красноармейская в Нижнем Тагиле ожидает ямочный ремонт (ФОТО, ВИДЕО)

23 июля 2014, 15:45Общество
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