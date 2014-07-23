«Ростелеком» включил Свердловскую область в Большую оптическую стройку
Компания «Ростелеком» приступила к реализации Большой оптической стройки в городах Свердловской области.
Компания «Ростелеком» приступила к реализации Большой оптической стройки в городах Свердловской области. К 2015 году быстрый Интернет до 120 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» высокого качества придут по волоконно-оптическому кабелю в многоэтажки Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и Серова.
Директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев: «Мы идем навстречу потребностям наших абонентов, поэтому инвестируем в развитие технологий, продуктов и сервисов, стремимся донести до каждого возможность подключения к современным услугам – быстрому и качественному Интернету, интерактивному телевидению по «оптике». Технология позволит работать с тяжелым контентом, посещать виртуальные музеи мира, учиться дистанционно, получать государственные и муниципальные услуги. Уже осенью это все станет реальностью для 200 тысяч семей Среднего Урала».
За ближайшие полгода связистам предстоит построить в Свердловской области более 140 км оптических абонентских линий и более 700 км абонентских внутридомовых линий. Оптоволокно будет проложено под землей – в собственной кабельной канализации «Ростелекома». Уже в 2014 году к «оптике» будет подключено более 700 многоэтажных домов, из них 77 – в Екатеринбурге, 321 – в Нижнем Тагиле, 163 – в Первоуральске и 152 – в Серове.
«Ростелеком», лидер рынка по контентным продуктам и технологиям, осуществляет строительство волоконно-оптических линий связи в городах Уральского федерального округа и Пермского края в рамках Большой оптической стройки – проекта, направленного на ускоренное развитие широкополосного доступа по технологии GPON (гигабитная оптическая сеть) или «оптика в квартиру».
Технология GPON сегодня считается одной из самых инновационных разработок и предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. Среди важных для пользователей преимуществ – высокие скорости доступа – до 120 Мбит/с и надежность. На базе GPON «Ростелеком» предоставляет пакетные услуги («triple-play») – Интернет, IP-телефонию, интерактивное телевидение с множеством каналов и сервисов.