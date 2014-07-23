Сотрудники полиции Нижнего Тагила нашли несовершеннолетнюю на ГГМ
23 июля 2014, 09:30Общество
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Вчерашним днем силы сотрудников полиции Нижнего Тагила были брошены на поиски несовершеннолетней – Дьячковой Алины Александровны, которая днем ранее ушла из частного дома на Старой Гальянке.
Еще вчерашним вечером пользователи TagilCity.ru сообщали, что 12-летняя девочка нашлась.
Сегодня в пресс-службе МВД Нижнего Тагила подтвердили данный факт и пояснили, что ребенок был найден инспекторами ОДН и оперуполномоченными отдела полиции №16 Нижнего Тагила.
Девочка гуляла по улицам Старой Гальянки. Где она ночевала, не говорит.
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