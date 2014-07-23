Сотрудники полиции Нижнего Тагила нашли несовершеннолетнюю на ГГМ

Еще вчерашним вечером пользователи TagilCity.ru сообщали, что 12-летняя девочка нашлась.

Сегодня в пресс-службе МВД Нижнего Тагила подтвердили данный факт и пояснили, что ребенок был найден инспекторами ОДН и оперуполномоченными отдела полиции №16 Нижнего Тагила.