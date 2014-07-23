Центральная библиотека Нижнего Тагила получила грант на миллион рублей
Накануне в министерстве культуры Свердловской области были обнародованы итоги конкурсного отбора на предоставление в 2014 году государственной поддержки в форме грантов муниципальным общедоступным библиотекам. Нижний Тагил награда также не обошла стороной.
Гранты, учрежденные по поручению губернатора Евгения Куйвашева, были призваны поддержать библиотечные проекты, направленные на создание современной, комфортной читательской среды, популяризацию чтения и привлечение молодежи в культурную жизнь.
Всего было предусмотрено девять грантов по миллиону рублей каждый для участников двух номинаций – «Городские общедоступные (публичные) библиотеки» и «Сельские общедоступные (публичные) библиотеки». Приоритет отдали сельским территориям – шесть из девяти грантов ушли сельским библиотекам.
В первой номинации одним из победителей стала Центральная библиотека Нижнего Тагила. Другими грантополучателями стали Централизованная библиотечная система Березовского городского округа и Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга.
Сельские учреждения культуры - это наш фундамент, наша основа, которую и нужно в первую очередь укреплять. Сегодня, наши библиотеки, в общем-то, стараются идти в ногу со временем, предлагая всё больше интересных мероприятий, направленных на популяризацию чтения. Такая системная работа должна не просто вернуть детей и подростков к чтению, а вернуть их к хорошему чтению. А наша задача максимально постараться поддержать лучшие начинания библиотек, на что, собственно, и нацелены гранты говорит Павел Креков, министр культуры Свердловской области.
Среди сельских библиотек победителями признаны: Горбуновская сельская библиотека (Талицкий городской округ), Ирбитская централизованная библиотечная система, Центральная библиотека Каменского городского округа, Централизованная библиотечная система Артинского городского округа, Белоярская центральная районная библиотека и Больше-Трифоновская сельская библиотека (Артемовский городской округ), сообщает сайт Правительства Свердловской области.
Финансирование предусмотрено из областного бюджета и может быть направлено на комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного, мультимедийного, цифрового оборудования, лицензионного программного обеспечения, мебели, инвентаря, другого специального оборудования для библиотек, в том числе для обеспечения безопасности и сохранности библиотечных фондов, автоматизации библиотечных процессов, оцифровки фондов, транспортных средств для организации внестационарного библиотечного обслуживания.
© TagilCity.ru