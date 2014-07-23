Центральная библиотека Нижнего Тагила получила грант на миллион рублей

Гранты, учрежденные по поручению губернатора Евгения Куйвашева, были призваны поддержать библиотечные проекты, направленные на создание современной, комфортной читательской среды, популяризацию чтения и привлечение молодежи в культурную жизнь.

Всего было предусмотрено девять грантов по миллиону рублей каждый для участников двух номинаций – «Городские общедоступные (публичные) библиотеки» и «Сельские общедоступные (публичные) библиотеки». Приоритет отдали сельским территориям – шесть из девяти грантов ушли сельским библиотекам.

В первой номинации одним из победителей стала Центральная библиотека Нижнего Тагила. Другими грантополучателями стали Централизованная библиотечная система Березовского городского округа и Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга.

Сельские учреждения культуры - это наш фундамент, наша основа, которую и нужно в первую очередь укреплять. Сегодня, наши библиотеки, в общем-то, стараются идти в ногу со временем, предлагая всё больше интересных мероприятий, направленных на популяризацию чтения. Такая системная работа должна не просто вернуть детей и подростков к чтению, а вернуть их к хорошему чтению. А наша задача максимально постараться поддержать лучшие начинания библиотек, на что, собственно, и нацелены гранты говорит Павел Креков, министр культуры Свердловской области.

Среди сельских библиотек победителями признаны: Горбуновская сельская библиотека (Талицкий городской округ), Ирбитская централизованная библиотечная система, Центральная библиотека Каменского городского округа, Централизованная библиотечная система Артинского городского округа, Белоярская центральная районная библиотека и Больше-Трифоновская сельская библиотека (Артемовский городской округ), сообщает сайт Правительства Свердловской области.

Финансирование предусмотрено из областного бюджета и может быть направлено на комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного, мультимедийного, цифрового оборудования, лицензионного программного обеспечения, мебели, инвентаря, другого специального оборудования для библиотек, в том числе для обеспечения безопасности и сохранности библиотечных фондов, автоматизации библиотечных процессов, оцифровки фондов, транспортных средств для организации внестационарного библиотечного обслуживания.