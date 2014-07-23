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«У нас отваливается потолок». Жители дома по проспекту Мира, 45 в Нижнем Тагиле ждут капитального ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«У нас отваливается потолок». Жители дома по проспекту Мира, 45 в Нижнем Тагиле ждут капитального ремонта

23 июля 2014, 12:45Общество
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