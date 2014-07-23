«У нас отваливается потолок». Жители дома по проспекту Мира, 45 в Нижнем Тагиле ждут капитального ремонта

20 июня администрация Ленинского района во главе с Геннадием Мальцевым провела собрание жильцов. С тех пор прошел месяц, однако, никакой обещанной реакции от чиновников нет. Единственное, что сделали, по словам жителей, починили крышу, защитив тем самым квартиры от дождливого лета.

Крышу сделали, вроде бы не бежит. Больше ничего не сделали. Должно было быть собрание, после того, через две недели. Записывался на прием к главе района, объяснял, что в квартире потолок падает! Не просто штукатурка. Хорошо, у нас натяжной потолок, правда местами он порвался. Не могу понять, почему свет в квартире включили, а в подъезде – нет. То есть через неработающий домофон могут пройти все желающие рассказал TagilCity.ru житель одной из квартир.

Жильцы уже не знают, куда обращаться. Накануне записались на прием к Сергею Носову, но возможная дата приема у Главы – через пару месяцев. Многие жильцы сейчас находятся на даче, другие – улетели на отдых. Однако холодное время года стремительно приближается, а жить в промозглых, сырых квартирах с отваливающимися потолками, по мнению жителей, – не вариант. Альтернатива, предложенная чиновниками, переехать в дома по улице Солнечная на Тагилстрое жителей также не устраивает.

Чиновники рассказали, что данный дом уже был включен в федеральную программу капремонта на 2015 год. До начала ремонта будут производиться всевозможные экспертизы и исследования состояния дома, по которым и будет составлена смета. Городской портал TagilCity.ru следит за развитием данной ситуации.

Тем временем, не отходя от затронутой темы, Администрация Нижнего Тагила продолжает интересоваться мнением жителей города об актуальных проблемах и об их решениях. На этот раз речь идет как раз о реализации капитального ремонта и реконструкции домов старой застройки. В прошлый раз, напомним, Нижний Тагил спрашивал жителей мнение по поводу «Тагильской лагуны» и Привокзальной площади.

Специалисты уже нашли решение этой проблемы и даже реализовали его в качестве эксперимента в ряде городов России. В частности, предлагается произвести надстройку полноценного верхнего этажа здания, и одновременно провести капитальный ремонт дома. Безусловно, подобная реконструкция может производиться при условии достаточного запаса прочности фундамента и несущих конструкций, и только после получения положительного заключения Государственной экспертизы на проектную документацию, сообщают на официальном сайте города.

Подобные мероприятия по обновлению «хрущевок» уже были произведены в отдельных городах Московской области, а также в Омске, Иркутске, Челябинске, Красноярске, Чите.

Подходит ли данный вариант Нижнему Тагилу? Мы хотим узнать мнение жителей города, и прежде всего тех домов, которые давно нуждаются в капитальном ремонте. Готовы ли они дать вторую молодость своему дому? Насколько целесообразен такой способ обновления жилого фонда? Безусловно, мнение специалистов будет учитываться в каждом конкретном случае. Но мнение собственников жилья станет определяющим для принятия окончательного решения, обращаются в администрации к жители.

Свое мнение тагильчанам предлагается высказывать на официальном сайте города. Проект уже получил несколько отзывов:

Очень рациональный подход, я думаю? только «за». Возможно, с фасадом можно еще поработать, по цветовой гамме + добавить лепнины, что бы менять не только конструкцию, но и облик дома. (За пример можно взять любые европейские малоэтажки (цвет +форма).

Пользователь Andrew пишет:

Надстраивать этаж в домах послевоенной постройки - это хорошо, если фундамент крепкий, у них стены полуметровые, а то и толще, но вот надстраивать «хрущевки», думаю, смысла нет. Им бы заменить все коммуникации на новые из современных материалов, отремонтировать крыши и утеплить фасад хорошо было бы.

Капитальный ремонт включает в себя не только укрепление всей конструкции здания, но и большое количество косметических изменений - побелить потолки, заделать неровности и покрасить стены. И конечно же, потребуются комплектующие для перил, чтобы привести в порядок лестничные пролеты. Старые перила из дерева, хоть и стоят дешево, вандалостойкостью не отличаются, а металлические ограждения прослужат намного больше.