Завершен первый этап строительства отеля «Park Inn by Radisson» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

«Park Inn by Radisson» в Нижнем Тагиле, без преувеличения, революционный проект даже в рамках Уральского региона, а для города – уникальный. Как подчеркнул заместитель генерального директора ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» Николай Чмель, курирующий объект, «это новая концепция международной сети «Park Inn», и называется она «Next Gen». Подобный отель на территории РФ сейчас существует только в международном аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) – «Park Inn by Radisson Pulkovo». В Екатеринбурге с тагильским проектом по техническому оснащению сравнятся отели «Рамада» и «Хаятт Ридженси». При этом «Park Inn by Radisson» в Нижнем Тагиле - это гостиница среднего ценового диапазона. Цена будет совпадать со средней ценой проживания в гостиницах города».