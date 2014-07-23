Завершен первый этап строительства отеля «Park Inn by Radisson» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На данный момент закончен «нулевой цикл». Работы ведутся на отметке минус пять метров. Уже установлена фундаментная плита, подготовлено перекрытие первого этажа. Практически полностью готов подземный паркинг. При заливочных работах используется бетон от компании ООО «УБТ-Сервис» (входит в состав корпорации УВЗ). Специалисты отмечают высокое качество материала. Строительство идет строго по графику в круглосуточном режиме. Учитывая, что будущий отель находится рядом с жилыми кварталами (набережная Тагильского пруда, ул. Горошникова), ночью ведутся только тихие работы. Сейчас на площадке задействовано 70 рабочих, но с каждым новым этажом их количество будет расти. В соответствии со сроками сдачи параллельно со строительством начнется отделка помещений.

«Park Inn by Radisson» в Нижнем Тагиле, без преувеличения, революционный проект даже в рамках Уральского региона, а для города – уникальный. Как подчеркнул заместитель генерального директора ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» Николай Чмель, курирующий объект, «это новая концепция международной сети «Park Inn», и называется она «Next Gen». Подобный отель на территории РФ сейчас существует только в международном аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) – «Park Inn by Radisson Pulkovo». В Екатеринбурге с тагильским проектом по техническому оснащению сравнятся отели «Рамада» и «Хаятт Ридженси». При этом «Park Inn by Radisson» в Нижнем Тагиле - это гостиница среднего ценового диапазона. Цена будет совпадать со средней ценой проживания в гостиницах города».

Площадь семиэтажного тагильского отеля 11 тыс. квадратных метров. Гостям города он предложит 130 современных комфортабельных номеров различных категорий. На территории расположится просторный круглосуточный ресторан площадью 238 квадратных метров, к которому будет прилегать терраса площадью в 200 квадратных метров. Также при отеле будут функционировать лобби-бар, пять переговорных комнат, зал площадью в 375 квадратных метров. В инфраструктуру войдет фитнес-центр и подземная парковка для автомобилей.

С просторной террасы гостиничного ресторана откроется живописный вид на водную гладь Тагильского пруда. Центральное расположение гостиницы позволит гостям города без труда добраться пешком до главных культурных достопримечательностей и развлекательных объектов Нижнего Тагила. Посетить Драматический театр, цирк, осмотреть главную площадь города, прогуляться по набережной.

«Park Inn by Radisson» станет первым международным гостиничным объектом в Тагиле и создаст новый сегмент городского рынка VIP-услуг, удовлетворив самые высокие запросы. Он превратится в главную городскую площадку для проведения всевозможных мероприятий и конференций. Конференц-зал будет востребован не только гостями отеля и организаторами бизнес-мероприятий, но и станет использоваться для проведения частных мероприятий, в том числе свадеб и юбилеев. А терраса ресторана с видом на пруд войдет в список лучших мест на гастрономической карте города.

Планируется, что «Park Inn by Radisson» начнет работу в августе 2015 года, чтобы уже в сентябре принять первые большие делегации участников выставки вооружения RAE 2015.

Фотографии пресс-службы УВЗ.