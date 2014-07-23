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Жителей Рудника приглашают на публичные слушания в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жителей Рудника приглашают на публичные слушания в Нижнем Тагиле

23 июля 2014, 10:35Общество
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