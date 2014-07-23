Жителей Рудника приглашают на публичные слушания в Нижнем Тагиле
23 июля 2014, 10:35Общество
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов объявляет о проведении публичных слушаний по проектной документации – по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в жилом районе «Рудник имени III Интернационала» в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил.
Публичные слушания состоятся 4 августа 2014 года с 13.00 до 13.30 часов в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность. Начало регистрации - в 12.50.
Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу можно направлять с 20 июля по 3 августа 2014 года 2014 года по адресу: ул. Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15. Телефон для справок: 25-75-36.
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