Жителей Рудника приглашают на публичные слушания в Нижнем Тагиле

Публичные слушания состоятся 4 августа 2014 года с 13.00 до 13.30 часов в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу можно направлять с 20 июля по 3 августа 2014 года 2014 года по адресу: ул. Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15. Телефон для справок: 25-75-36.