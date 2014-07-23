Жители Нижнего Тагила просят средства на ремонт дорог у Путина и Медведева (ВИДЕО)

Общественники взяли дело в свои руки. Активисты ОД «Тагил без ям» предлагают жителям поддержать Нижний Тагил, привлечь жизненно важное финансирование, напомнив первым лицам государства о том, что расцветающий город Нижний Тагил, вторая столица Урала, нуждается в деньгах. Так, стартует акция – «отправь письмо первым лицам государства». Кстати, необходимая сумма - 2 миллиарда рублей.

Чем больше тагильчан откликнется на наш призыв — тем больше писем мы сможем отправить президенту. Пусть про наш город не забывают! -- призывает Никита Чапурин, председатель ОД.

Общественники подготовили несколько вариантов обращений с просьбой профинансировать Нижний Тагил. Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко – именно к этим лицам намерены обращаться тагильчане.

Скачать бланки можно на сайте «Тагил без ям». Более того, общественники разъяснили, что делать с письмами, особо отмечая, что необходимо внимательно заполнять формы на сайтах и указывать всю необходимую информацию, чтобы обращения были приняты в работу.

Вперед, тагильчане! Дороги Нижнего Тагила в наших руках!

Видео ТРК «Телекон»

Получить деньги на ремонт дорог недостаточно - если не найти хорошего исполнителя, то такая трасса продержится недолго. Именно поэтому все работы - асфальтирование, подготовка подушки - выполняют только проверенные компании, которые зарекомендовали себя на рынке строительства и ремонта дорог.